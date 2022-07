Po dvou dětech jako jedna z mála modelek zůstala u svých ňader. Krásná brunetka ale přiznala úpravy v obličeji

Pavla Vrbová Super.cz

"Je to velké téma. Jsem po dvou dětech. Ale jsem spokojená, zůstala jsem u svých vnad. Nemám na to stále odvahu. Zůstalo to tak, jak to je. Uvidíme v budoucnu, jak se budu mít ráda ve svém těle," řekla Super.cz Pavla, která se ale zákrokům moderní estetické medicíny rozhodně nevyhýbá.

"Mám nějaké, není jich ale moc. Chodím na botox, udržuju se," přiznala upřímně Pavla s tím, že hlavní je se o pleť starat. "Čistit pleť a mazat. Základní pravidlo," dodala s úsměvem.

Pavla si stále udržuje štíhlou postavu. V poslední době ještě zhubla, plánované to ale nebylo. "Měla jsem výrazně zvýšený cholesterol, tak jsem najela na středomořskou šetřící stravu. Vyhodila jsem máslo, dorty, krémy. Vše, co jsem nezřízeně jedla. To vedlo k tomu, že se tělo změnilo a jsem spokojená," uzavřela. ■