Pyšný otec tří dcer Vašek Noid Bárta před lety sekl s pitím. A jak to má s alkoholem dnes?

Václav Noid Bárta Super.cz

Starší ségry Terezka a Eliška přijaly tu nejmladší úplně v pohodě. „Jsou to skvělý ségry, kámošky, hrajou si spolu, takže dobrý,“ neskrýval zpěvák své nadšení.

Je to už pár let, co se Vašek rozhodl, že ze života vymaže alkohol, a stále se mu to daří. Jeho přesvědčení nepokazil ani lockdown. „Já už nebudu pít nikdy, ten alkohol odešel z mého života, jsem rád, protože to není nic přínosného. Za tu dobu, co nepiju, jsem udělal mnohem víc práce než za těch dvacet let, co jsem tak nějak popíjel, už je to prostě zbytečné,“ dodal.

S Vaškem Noidem Bártou jsme se potkali na natáčení zábavné show Máme rádi Česko. A co myslíte? Dokáže tenhle drsňák prohrávat? To se dozvíte v rozhovoru ve videu. ■