Další romantické fotky na scéně. Dara Rolins a Pavel Nedvěd si užívají ve slunné Kalifornii

Dara Rolins s Pavlem Nedvědem Foto: se souhlasem D. Rolins

Dara Rolins (49) si s dcerou Lolou a partnerem Pavlem Nedvědem (49) užívají dovolenou v USA. Odlet byl hodně stresující, protože nebylo jasné, zda se do slunné Kalifornie vůbec dostanou. Dara s dcerou Lolou měly odletět už v sobotu, ale z letiště je poslali domů, protože byl jejich let zrušen.

Druhý pokus se naštěstí podařil a v neděli nabralo letadlo z pražské Ruzyně směr USA. "Tak jsme dnes chtěly odletět do Ameriky a nepodařilo se. Zrušený let. Aktuálně dost běžný jev," těmito slovy komentovala Dara odlet do Ameriky. Hned druhý den naštěstí odletěli. "Bylo to do poslední chvíle velmi napínavé, ale nakonec se stal zázrak," dodala zpěvačka.

Dara se svými fanoušky sdílí snímky a videa z dovolené, kde vedle Nedvěda doslova září. A je také jasné, že krásný vztah má bývalá fotbalová star také s její dcerou Lolou. Podívejte se na zamilované snímky páru. ■