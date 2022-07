Tohle jste ještě neviděli: Chyběl centimetr a bývalka Kanyeho Westa ukázala celý rozkrok

Julia Fox Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ovšem to, co si na sebe vzala během čtvrteční jízdy po klubech v New Yorku s blond kamarádkou Christine Quinn, překonalo všechny dosavadní outfity. Julia se vtěsnala do kožených černých téměř až motorkářských kalhot, které měly dozajisté ten nejnižší sed, jaký jste kdy viděli. K nim si vzala jen úsporný bikinový vršek, nejspíš aby se v kalhotách úplně neupekla.

Vedle své o rok starší kolegyně Christine, jež proslula jako realitní makléřka v pořadu Makléři z Hollywoodu a následně získala několik menších rolí ve filmech a jiných pořadech, tak působila jako pěst na oko. Quinn totiž noční tah pojala zcela v jiném gardu a ve volánkových žlutých šatech byla zase jako bonbonek. Dámy se pak celé nadšené nakrucovaly před fotografy a předvedly i menší polibek. ■