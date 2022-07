Znáte dobře kultovní film Rain Man? Slavná produkční společnost přišla o miliardy, kasovnímu trháku ale nevěřil ani Tom Cruise

Dustin Hoffman a Tom Cruise ve filmu Rain Man Foto: Prima Max

Cruise ale exceloval i v celé řadě dalších snímků, přičemž prakticky celou jeho filmografii tvoří blockbustery. A konkurenční distributoři k němu chovají takový respekt, že nikdy nenasazují premiéry svých filmů do kin na stejný víkend jako on.

Velkým diváckým hitem byl v roce 1988 i film Rain Man, ve kterém si Cruise zahrál po boku tehdy mnohem slavnějšího Dustina Hoffmana (84). Snímek přivedl na plátno postavu sobeckého Charlieho Babbitta (Cruise), který při projednávání poslední vůle svého otce zjistí, že má staršího bratra Raymonda (Hoffman), o jehož existenci neměl ani tušení.

Raymond, který trpí autismem, by měl získat větší podíl z otcova majetku, což se Charliemu vůbec nelíbí. Sourozenci se lépe poznávají až během dlouhé cesty z Ohia do Kalifornie, v jejímž průběhu se povrchní Charlie postupně mění v lidskou bytost.

U Warnerů to nevychytali

Přestože Rain Man byl druhým nejvýdělečnějším filmem roku 1988 a získal také čtyři Oscary, Cruise ani Hoffman v jeho úspěch zpočátku nevěřili. V soukromí mu dokonce přezdívali „Dva pitomci v autě“. Oba hlavní protagonisté se tedy sekli, co ale teprve vedení společnosti Warner Brothers – to si muselo přímo rvát vlasy, protože snímek odmítlo produkovat s tím, že není zajímavý. Rain Man tak nakonec vznikl v produkci společnosti United Artists, která na něm vydělala pořádný balík.

Mimochodem, u Warnerů opravdu neměli čich na potenciální divácké hity. Společnosti byl krátce poté nabídnut film Forrest Gump (1994), ale i ten odmítla, protože nevěřila, že by lidé chodili na film s podobnou tematikou jako Rain Man.

Co zlobilo režiséra

Je možné, že u Warnerů padaly za špatná manažerská rozhodnutí hlavy, ale zpět k Rain Manovi. Tom Cruise nosí ve filmu brýle Ray Ban. Může se někdo divit, že jejich prodeje stouply poté o rovných 15 procent?

Americké aerolinky při vysílání filmu v letadlech vystřihly scénu, ve které Raymond vyjmenovává Charliemu letecké katastrofy. To ale vadilo režisérovi Barrymu Levinsonovi (80), protože právě tato scéna zdůvodňovala, proč bratři jedou do Kalifornie nakonec autem.

Mládí plné ran a ústrků

Vraťme se ještě k čerstvému šedesátníkovi Tomu Cruiseovi. Představitel Charlieho Babbitta se narodil 3. července 1962 v Syracuse ve státě New York. Rodina se kvůli práci jeho otce neustále stěhovala, a on tak do svých dvanácti let vystřídal 15 škol. Jak sám také přiznal, jeho otec byl tyran, který nikdy nešel pro ránu daleko. Šikaně ale čelil Cruise i od spolužáků, a to zejména proto, že moc nevyrostl. Jeho současně uváděných 170 cm je spíš hercovým zbožným přáním.

Stále akční hvězda

Možná i proto se rozhodl, že ve svých filmech bude všechny riskantní kousky provádět sám – snad si tím chtěl dokázat, že není žádné ořezávátko. Pravdou ale je, kladný vztah ke sportu měl Cruise vždycky. Už na střední škole byl členem zápasnického týmu. Jenže si poranil kotník, a protože nemohl dál zápasit, zapsal se do dramatického kroužku. A hned v něm dostal hlavní roli.

O herci je také známo, že je aktivním členem scientologické církve i to, že se mu rozpadla všechna (dosavadní) tři manželství. Tom Cruise je mužem mnoha tváří, ale také živoucí hollywoodskou legendou, která nás ani ve svých 60 letech nepřestává překvapovat. Už třeba jen tím, že v plánu má další dva snímky ze série Mission: Impossible… ■