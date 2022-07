První dovolená po nehodě: Felix Slováček popsal, co se dělo v Tunisku, kam vyrazil s manželkou Dádou Patrasovou

Felix Slováček Super.cz

"Zvládli jsme to skvěle. Plavali jsme, popíjeli jsme, tancovali jsme. Jak to má na správné dovolené být," řekl Super.cz Slováček. Na otázku, zda i Dáda popíjela, odpověděl: "Na dovolené běžně lidi nesedí a nepijí večer vodu. To by byli blázni," upřesnil muzikant.

Za sebou má letos už dvě dovolené. "Byl jsem v Tunisu, ještě předtím jsem ale byl s dětmi a vnuky v Turecku. V Tunisku jsem měl kamarády, které mám rád, tenisty, Jirku Krampola, užil jsem si to," dodal Slováček. ■