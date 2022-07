Elizabeth Kopecká do svého prvního klipu získala tohoto fešáka: Vnadná hvězda SuperStar je v něm zatraceně sexy

Elizabeth Kopecká - Summer Boyfriend Video: Elizabeth

„Zkušenost v Superstar mi dala strašně moc, protože jsem se utvrdila v tom, co chci v životě dělat a co mě naplňuje. Svého umístění v pěvecké soutěži si vážím, jelikož jsem stanula proti skvělým zpěvákům. Nicméně ta pravá soutěž pro mě začíná až teď, kdy se ukáže, zda mám na to, udržet se v hudebním průmyslu,“ říká odhodlaně Elizabeth.

Její debutový singl Summer Boyfriend vznikl ve spolupráci producentů Jana P. Muchowa a především mladého, dvacetiletého talentovaného muzikanta Prokopa Korba, který vystupuje s vlastním projektem Badfocus. Píseň je hudební autorskou spoluprácí Elizabeth a Prokopa a je nadsázkou o tom, jak si ideálně „zařídit“ pohodové léto.

„Když jsme song skládali, takřka hned jsme s Prokopem věděli, že tohle je song, co by měl jít ven jako první. Refrén se nám vloudil pod kůži okamžitě a to je pro mě vždy správné znamení. Ve skládání písní se považuji za nováčka, ale už vím, co se mi líbí, a co nikoliv. Když to tam pro mě není hned, jdu od songu dál a snažím se vymýšlet věci, které mé baví na první dobrou,“ představuje svůj debutový singl zpěvačka a dodává:

„Doufám, že se bude Summer Boyfriend líbit. Je to pro mě song plný slunce, léta, naivity a bláznovství. Ráda čtu romány a vždycky mě fascinovala letní láska, proto jsem se rozhodla o ní napsat. Jen jsem to trochu přehnala a odvážila se být drzá, možná proto se mi můj refrén líbí. Je odvážný a někdy je hezké vyjít z komfortní zóny,“ dodala.

Letošní léto stráví Elizabeth na koncertních podiích, mimo jiné na několika vystoupeních letního turné Marka Ztraceného, či na významných společenských akcích. Souběžně s tím bude připravovat společně se svým producentským a autorským týmem další repertoár pro budoucí debutové album. ■