Zatraceně sexy Pretty Woman i přítelkyně Spidermana. Krásná Andrea Kalousová září ve svém prvním klipu

Andrea Kalousová - klip k písni Padám Video: Andrea Kalousová

"Byla k tomu dlouhá cesta. Dva roky zpět jsem byla ve Tváři. Od té doby se zpěvu věnuju, není to výkřik do tmy, je to dlouhodobý projekt. Myslím to s hudbou vážně," řekla Super.cz Andrea.

Sama přiznává, že nemá talent od boha jako jiné známé zpěvačky. "Hudbou žiju, strašně mě to baví. Snažím se na sobě tvrdě pracovat, chodím na hodiny zpěvu, makám na sobě. Stále se zlepšuji a budu makat dál," upřesnila Kalousová.

Námět klipu k jejímu prvnímu singlu je postaven na ikonických filmových scénách. „Hlavní myšlenka je obsažena v textu singlu Padám: „Tenhle svět je crazy jak z filmu.“ Všichni totiž někdy zažijeme situaci, která se nám zdá povědomá ze stříbrného plátna,“ vysvětluje zpěvačka. Andrea si tak zkusila před kamerou role, o kterých sní skoro každá žena! Kostým Nevěsty z filmu Kill Bill, Vivienne z Pretty Woman nebo Mary Jane ze Spidermana.

Režie klipu se ujal v hudební branži známý režisér Martin Linhart, který například natočil dokument Ewa Farna 10: Neznámá známá.

Natáčení bylo náročné, střídala se řada míst. „Měli jsme pronajatý kus dálnice, což bylo hodně zajímavé. Záměr byl, aby to v záběru vypadalo co nejvíce jako na letištní přistávací dráze,“ popisuje.

Nejnáročnější byla hned úvodní scéna, kde Andrea v roli Nevěsty z filmu Kill Bill rozbije lahev o hlavu herci. „Řekli mi, že je to cukrové sklo, kterým nikomu neublížím. Asi po třetím opakování se však zjistilo, že ho mlátím špatným koncem lahve, a že má kvůli mně kolega po celé hlavě boule,“ vzpomíná. Náročná byla i scéna ze Spidermana. „Herec visel docela dlouho hlavou dolů, což jsme mu nikdo fakt nezáviděli,“ dodala Andrea Kalousová. ■