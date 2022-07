Konec starého mládence? Rok před padesátkou si Marian Vojtko poprvé nastěhoval partnerku domů. Tahle kráska to dokázala

Marian Vojtko s přítelkyní Helenou Foto: Se svolením archiv M. Vojtka

Zpěvák Marian Vojtko (49) posunul vztah se svojí krásnou přítelkyní Helenou. Po třech letech, co jsou spolu, se k němu stěhuje. Je to snad poprvé, co bydlí v jedné domácnosti natrvalo se ženou. "Jsme spolu tři roky, už to bylo buď, anebo. Moje svoboda po letech končí," řekl Super.cz Vojtko.