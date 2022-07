Rozmazlená manželka i špatná matka s armádou služebnictva. Simona Krainová vysvětlila rýpalům, jak to má doma doopravdy

Simona Krainová Michaela Feuereislová

Simona Krainová (49) nadále vzbuzuje vášně na sociálních sítích. Některým svým sledujícím nedává spát její životní styl a rádi si do ní rýpnou. Modelka si ještě úplně nezvykla na to, že je internetové prostředí plné nejrůznějších „vševědů“, kteří od stolu hodnotí všechno, co zveřejní, od běhání po chod domácnosti. Rozhodla se proto pro ráznou odpověď.