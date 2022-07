Po 17 letech od vítězství v Miss konečně v prádle: Lucie Šlégrová vystavila svůj bujný dekolt v sexy modelu

Lucie Šlégrová Foto: se svolením L. Šlégrové

Od soutěže krásy ji veřejně do prádla nikdo nedostal. V roce 2005 bodovala Lucie Šlégrová (40) v někdejší Miss České republiky a od finále soutěže spodní prádlo nikdy nepředváděla. Kráska s nejbujnějším dekoltem se po letech rozhodla pro průlom.

„Brzy jsem pak rodila, už jsem se necítila ve své kůži. I když jsem po porodech docela rychle shodila,“ řekla Super.cz Lucie, která se roky na přehlídku nebo focení necítila. Dnes je Lucie trojnásobnou maminkou a po třetím porodu má zpět svou váhu. Útlý pas a přírodní poprsí velikosti šest tak vystavila na odiv v krajkovém prádelku.

„Sama jsem potřebovala čas, než jsem si přišla na to, co mi sedí,“ svěřila se Lucie, která se v černém v prádle nechala zvěčnit na posteli. „Pokud je někdo nekonfekční jako já, není to jednoduché. Nejvíc mi pomohly úžasné dámy v obchodě, které tomu skutečně rozuměly. Nelze objednávat spodní prádlo či plavky přes internet,“ dodala modelka. ■