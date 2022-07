Šťabajzna Blanarovičová je single, ale touží po změně: Doufám, že zase s někým zažiju prázdniny značka ideál

Yvetta Blanarovičová je připravena na lásku. Super.cz

„Vlastně ani nevím, jestli pojedu k moři. Dneska si ale užívám sladké nicnedělání,“ svěřila se nám Yvetta. „Zaplať pánbůh mám v srpnu práci. V září se to rozbíhá na plné obrátky, ale já už se raději na nic netěším, protože se obávám, že nám zase dají zaracha. Doufám, že se to ale už víckrát nestane,“ dodala.

Namísto cesty k moři se herečka nejspíš vydá na hory. „Asi skončím na horách na nějakém tracku. Hodně mě to baví a mám ráda i jezera. Jsem ráda, když můžu splynout s přírodou a načerpat tak energii.“

Blanarovičová se nechala slyšet, že ideální dovolená je pro ni po boku nějaké lásky. „Kdyby nebyl covid a nebyla by takováto zvláštní situace, tak by chtěl každý strávit dovolenou nejen sám se sebou, ale s někým, koho miluje, nebo má rád. Pak je vám jedno, jestli jste někde ve spacáku pod stanem nebo kdekoli jinde. Láska hory přenáší,“ uvedla Yvetta a my jsme se tedy museli zeptat, jestli existuje někdo konkrétní po jejím boku, s kým na takovou dovolenou letos vyrazí. „Nikdo takový nebude, ale těším se na ten moment života, kdy takové prázdniny značka ideál zažiju,“ dodala Yvetta Blanarovičová. ■