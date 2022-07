Tohle je vzkaz Jitky Boho haterům, kteří kritizovali, že ukazuje těhotenské bříško. Vyfotila se v 8. měsíci v bikinách

Jitka Boho Foto: Se souhlasem J. Boho

V září má termín porodu a jak sama říká, modlí se, aby to nepřišlo dřív. Modelka a zpěvačka Jitka Boho (30) se ještě nestihla přestěhovat, protože rekonstrukce domu, který budují s partnerem, se zpožďuje. Teď jen doufá, že se všechno do narození jejího druhého potomka stihne.

Od balení si odjela odpočinout na koupaliště na Vysočině. "Včera jsem měla splín, tak jsem se rozhodla se na to dnes vyprdnout. S babičkou a dědou jsme vyrazili do Bransouz," prozradila Jitka, která na Vysočině vyrůstala.

"Tohle je mé dětství. A v tomto případě, bohudík, že se to za třicet let nezměnilo," usmívá se modelka.

Zatím v těhotenství přibrala osm kilogramů. "Je to náročnější než první těhotenství, tělo se chová jinak, víc mě bolí záda. Hlavně večer. Ale to k těhotenství patří," řekla Super.cz Jitka Boho, maminka dcery Rosálie.

Jitka Boho a Eva Burešová se před pár dny svěřily, že dostávají zprávy od haterů za to, že moc předvádějí své těhotenství. "Ukázat bříško je špatně. Nechtít ukázat je špatně. Sdílet svůj život je špatně. Chránit si soukromí je špatně. A teď mě ještě v poslední dny baví: Ukázat holé bříško je velmi, velmi, velmi špatně. Ale vytahovat pivní pupky hned, co vyjde sluníčko, je velmi v pořádku,“ reagovala na to Burešová.

A Jitka Boho teď fotkami v bikinách také posílá jasný vzkaz. A to ten, že si z nepříjemných zpráv nic nedělá. ■