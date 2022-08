Co udělá s postavou rok bez cvičení? Mrkněte na krásnou šéfku Miss Taťánu Makarenko

Taťána Makarenko Foto: Se souhlasem T. Makarenko

Ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko (32) už pověsila modeling na hřebík a věnuje se hlavně své soutěži krásy. Na snímcích, kde si užívá horkých dnů u bazénu, ale dokazuje, že se svojí postavou by s přehledem mohla stále fotit a předvádět vedle svých svěřenkyň.

"Už předvádím jen pro Beatu Rajskou, to je moje srdcovka. Jinak ale přehlídky odmítám. Já myslím, že už se hosté módních show chtějí dívat na mladší a hezčí dívky, než jsem já," řekla Super.cz s úsměvem Makarenko.

Postavu má stále dokonalou, i když si to sama nemyslí. "Rok jsem nebyla cvičit a je to znát. Už mám jiné priority, než být úplně vysekaná. Ale jsem spokojená, to je hlavní," dodala s úsměvem Taťána, která už pracuje na novém ročníku Miss Czech Republic. Castingy na novou vítězku se rozjedou v září. ■