Prostě pohádka: Podívejte, jak David Beckham svoji Victorii nosí na rukou i po 23 letech manželství

David a Victoria Beckham během dovolené ve Francii Profimedia.cz

Victorii Beckham (48) je rozhodně co závidět. Nejen, že její muž David (47) je úžasný táta od rodiny, který za celých třiadvacet let manželství neměl jedinou prokázanou milostnou aféru s jinou ženou, ale navíc je to opravdový gentleman. Svou ženu doslova nosí na rukou…