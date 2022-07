Pozor! Tahle sympatická zrzka plánuje s Vojtou Dykem velké věci

Kateřina Bohatová Michaela Feuereislová

Sympatická muzikálová zpěvačka Kateřina Bohatová a Vojta Dyk (37) si padli do oka, tedy pracovně a kamarádsky. Katka slavnému zpěvákovi dělá vokalistku. „ My jsme kamarádi, kolegové, známe se spousty let , a tak intenzivněji jsme se potkali na muzikále Kudykam,“ prozradila Katka.

Brzy je čeká velká příležitost, vystoupí totiž jako předskokani slavného Stinga ve Slavkově u Brna. „Je to můj sen, Stinga miluji, je to jeden z nejlepších muzikantů, splnilo se mi přání. S Vojtou se navíc spolupracuje báječně, známe se spousty let a je to moc harmonický, on je samá sranda, profík a ví, co chce, a to já mám ráda,“ přiznává pro Super.cz.

Sama je maminkou a s rodinou se vrátila z dovolené z Řecka. „Strašně se tam chceme vrátit, protože já jsem teď ve velkým pracovním nasazení, skloubit to s rodinou. A do toho budu zkoušet v Kalichu muzikál Biograf láska, tak únava je docela znát. Mám plán, že po premiéře sednu do letadla a letím na Rhodos,“ těší se Katka Bohatová.

Televizní diváci mohou brzy tuto sympatickou zrzku vidět v novém seriálu Agrometal na Primě, který se právě natáčí. Těšit se také mohou například na Matouše Rumla (36), Petra Čtvrtníčka, Patricii Pagáčovou (33) a na další známé tváře. ■