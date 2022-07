Příliš divoké noci, Bene? Affleck usnul na líbánkách s Jennifer na lodi jako špalek

Ben Affleck značnou část vyhlídkové plavby po Seině prospal... Profimedia.cz

Držitel dvou Oscarů si po chvíli sezení na židli a kochání se výhledy na francouzskou metropoli dal šlofíka a zabral tak intenzivně, až mu spadla hlava dozadu a on chrněl jako špalek s ústy dokořán. Jennifer byla na palubě rovněž, ale nechala ho spát. Zřejmě chtěla manželovi dopřát trochu toho odpočinku. Ben si v rámci líbánek možná až příliš zodpovědně plní manželské povinnosti…

A nebo je to také celé úplně jinak. Novomanželé totiž nemají svatební cestu úplně tradiční, společnost jim dělají jejich děti, konkrétně Benovy dcery z předešlého manželství s Jennifer Garner (50) Violet (16) a Seraphina (13) a čtrnáctiletá dvojčata Emme a Maximillian, které počala Jennifer během manželství se zpěvákem Marcem Anthonym (53).

Budíček ovšem herci nakonec přeci jen ‚zazvonil‘, a to ve sladké podobě, když mu jedna z dcer přišla dát pusu. Jennifer oděná do krásných letních šatů to jen sledovala s úsměvem z povzdálí… ■