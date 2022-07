Rudolf Hrušínský nejmladší zavzpomínal po 35 letech na to, jak běhal nahý po Plzni. Jak to dnes bere?

Rudolf Hrušínský nejmladší Michaela Feuereislová

Je to už 35 let, co Rudolf Hrušínský nejmladší běhal nahý po náměstí v Plzni ve snímku Discopříběh. Právě tuto roli mu už nikdo neodpáře. Po mnoha letech mu stále tuto scénu někdo připomene. „Už to ani nevnímám, ale včera mi někdo volal, že zrovna po Plzni tam po náměstí běhali nějací sportovci, tak mi to zas připomněli, ale to už je tak dávno, to je z toho života, kterej už dávno proběhl ,“ řekl Rudolf pro Super.cz.

Sám totiž svůj život rozdělil do několika etap. „Je to vždycky to období, které plnohodnotně žiji a je to dobrý a baví mě to. Mohu se plně věnovat něčemu danému v tu chvíli a ono se to buď daří a nebo se to musí překonat.“



Na to vsadil i když po třicítce sbalil kufr, odjel do Španělska a následně do Latinské Ameriky, kde si zkusil žít. Teď už je ale rád, že je zpátky v Praze a neměnil by. „Tehdy jsem byl mladší, dnes už bych to těžce zvládal tam žít. Pořád si tam musíte dávat na sebe pozor,“ dodal během rozhovoru.

Více než herectví se aktuálně Rudolf Hrušínský nejmladší věnuje scenáristice. „Byla to přirozená cesta, že v určitým bodě života jsem začal při natáčení přemýšlet, jak bych si to udělal sám," doplnil tento sympaťák. Za pár měsíců diváci televize Prima uvidí na obrazovkách seriál Agrometal, na kterém se právě podílel jako scénárista a už se moc těší, co na seriál široká veřejnost řekne. ■