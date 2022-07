Marek Ztracený zažil horké chvíle před dovolenou: Se synem musel do nemocnice

Marek Ztracený Michaela Feuereislová

„Už jsem si říkal, jestli pojedeme tentokrát na dovolenou bez sádry nebo nějakého šití. Nepojedeme! Ale má to i své výhody, budeme mít přednost ve frontě do letadla.

Jen nám asi bude trochu pípat na kontrole, protože tam má i dráty,“ svěřil se Marek o tom, jak na tom jeho syn je.

Naštěstí se Mareček už cítí lépe a své zranění bere statečně. „Je to malej hrdina a už vtipkuje se sestřičkami a radí jim, co a jak mají dělat. To má nejspíš po mamince. Celkově je v dobrém rozpoložení a už vypráví, jaký skoky na kole bude zkoušet, až mu to sundají,“ dodává Zlatý slavík Marek Ztracený.

