Jak dnes vypadá hvězda filmu Jak se točí Rozmarýny, která plakala kvůli oholené hlavě? Herečka vzpomínala na natáčení

Pavlína Mourková Michaela Feuereislová

Kvůli oholené hlavě zažívala i následující týdny po natáčení občas nepříjemné situace. „Pamatuji si, že jsem často a ráda chodila do bazénu a tam jsem skákala do vody. Různé maminky pak ode mě odháněly ostatní děti, protože tehdy bylo neobvyklé, že by dítě bylo dohola, a já jsem působila, že mám vši, a proto mě museli oholit. Maminky z toho šílely,“ dodala Pavlína.

Sympatická herečka, kterou dnes můžete vídat na prknech pražského Divadla Radka Brzobohatého, je matkou dvou synů. Sama ale nikdy nechtěla, aby potomci šli v jejích šlépějích a stali se dětskými hvězdami. „Ne, kluky jsem k tomu nevedla a oni sami ani nechtěli. Je fakt, že Matěj v jednu chvíli chodil do dramaťáku, ale brzo ho to přestalo bavit, tyhle ambice neměli.“

Pavlínu Mourkovou brzy diváci opět uvidí na televizních obrazovkách, a to v novém seriálu Agrometal, který připravuje televize Prima. ■