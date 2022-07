Bělouš Láďa je lepší herec než já, tvrdí charismatický Marian Roden. S koněm ho uvidíme v komedii Buko

Marian Roden jako trenér v nové komedii Buko od Alice Nellis Foto: DORIAN Films

A navíc zvolí život na chalupě, v romantickém Máchově kraji, kde to její muž miloval. S běloušem Bukem, ve skutečnosti Láďou, má režisérka nového snímku, který vznikl v koprodukci s Českou televizí, osobní zkušenost. Jezdila na něm jako mladá a teď o něho dokonce pečuje.

Horse masterem, odborným poradcem a koordinátorem, byl herec Marian Roden, jenž má k Láďovi velice blízký vztah. „Povahově je výborný,“ řekl nám o koni, který se narodil v Národním hřebčínu Kladruby nad Labem. Tam ho koupil zájemce, rok si bělouše nechal a ve čtyřech se dostal k Rodenovi.

„Když bylo Láďovi patnáct, šel do výběhu a zhruba po třech letech k Alici Nellis,“ řekl Marian Roden (58) Super.cz. Nás zajímalo, kdy v sobě objevil vášeň pro koně? „Od dětství se věnuji koňům a psům. Herectví nás doprovázelo také, jsme z herecké rodiny, takže tahle profese s námi byla dnes a denně.

Ale koně taky, protože babička pocházela z jižních Čech z Velešína a její bratr měl koně. Jezdili jsme k ní na víkendy, takže jsme už jako malí byli zvyklí na koně. Já se jich nikdy nebál a odmala jezdil.“

Dvoumetrový herec, mladší bratr Karla Rodena (60), si ve filmu Buko zahraje zlého trenéra, který musel svěřence i trestat a bít. Přitom ve skutečnosti Mariana koně milují. Vše vypadá důvěryhodně zásluhou kameramana Matěje Cibulky, takže k fyzickému násilí nedošlo.

„Láďa je lepší herec než já. Stačilo jednou říct a vše udělal, jak bylo třeba. Všechno si pamatoval. I to, co se naučil, kdy jsem ho do jeho patnácti trénoval. Už do toho nedával takovou energii, ale v hlavě návyky měl,“ uvedl na adresu svého někdejšího svěřence.

Jak herec prožívá léto? „Žiju na venkově, kde strávím celé léto. Sice bych chtěl odjet do zahraničí na dovolenou, ale povinnosti, které doma mám, mi to neumožňují,“ svěřil Super.cz. ■