Legendární zpěvačka Shania Twain (56) popsala moment, kdy se dozvěděla, že ji manžel podvádí s nejlepší kamarádkou

Zpěvačka Shania Twain (56) uvede na Netflixu dokument Not Just a Girl o svém životě. V tom mimo jiné bude řešit rozvod se svým prvním manželem Robertem Langem, k němuž došlo kvůli jeho nevěře.

Popsala také zničující moment, kdy se dozvěděla, že ji Robert podvádí s její dlouholetou sekretářkou a přítelkyní Marie-Anne Thiébaud.

„Bylo to podobně intenzivní, jako když přijdete o rodiče. Myslela jsem, že jsem nadobro přišla o hlas. Že to je prostě konec,“ uvedla v traileru k dokumentu.

Přirovnání nevybrala náhodou, její rodiče Jerry a Sharon bohužel tragicky zahynuli při autonehodě v roce 1987.

Pětinásobná držitelka Grammy poznala hudebního producenta a písničkáře v roce 1993. Ozval se jí poté, co ho zaujalo její debutové album. Nabídl jí spolupráci, ale vztah rychle přerostl v milostný poměr. O šest měsíců později se brali.

Robert v průběhu let spolupracoval i na jejích největších hitech, včetně Any Man of Mine, You're Still the One, Man! I Feel Like a Woman! nebo That Don't Impress Me Much.

V roce 2001 se jim narodil syn Eja, v roce 2008 ale ohlásili rozchod, poté, co se provalila jeho nevěra. Marie-Anne Thiébaud byla v době jejich poměru vdaná za Frédérica Thiébauda a rodiny si byly velmi blízké.

Oba aféru nejprve zapírali, ale Shania byla zničená. V roce 2003 jí navíc diagnostikovali dysfonii a nemohla dál zpívat. Vzhledem k okolnostem se pak ještě víc sblížila s Frédéricem a přátelství rychle přerostlo v lásku. Od roku 2011 jsou svoji.

Prý to ale bylo nečekané. „Nechtěla jsem se znovu zamilovat. To bylo to poslední, na co jsem myslela. Odmítala jsem to. Ale nemohla jsem ovlivnit, co Fred cítil ke mně a jak snadné ho bylo milovat,“ uvedla v minulosti pro People.

„Ve skutečnosti jsem vděčná za to, čím jsem prošla. Nic bych neměnila. I když přiznávám, že bych to nechtěla prožívat znovu. Jednou to stačilo,“ popsala ve své biografii From This Moment On.

Po několika operacích hrdla a terapiích se zpěvačka po 15 letech vrátila k muzice a v roce 2017 vydala své páté album Now. Dokument Not Just a Girl uvede Netflix 26. července. ■