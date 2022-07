Hvězda Tajemství loňského léta (43) čeká 10 měsíců po třetím dítěti další přírůstek! Podívejte, jak jí to dnes sluší

Jennifer Love Hewitt se brzy stane už čtyřnásobnou maminkou... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

O Jennifer Love Hewitt (43) nebylo poměrně dlouho moc slyšet. Bývalé hollywoodské hvězdě a jejímu manželovi Brianu Hallisayovi se totiž koncem roku 2013 narodila dcera Autumn a o dva roky později syn Atticus a loni v září přivedla na svět ještě syna Aidena. A jak je zřejmé z jejích posledních fotek, kdy s dětmi vyrazila na nákupy v Santa Monice, očekává se další přírůstek do rodiny…

Novinka je o to zajímavější, že už malý Aiden nebyl plánovaný a podle hereččina loňského rozhovoru pro magazín People tušil o jejím požehnaném stavu její syn Atticus mnohem dřív než ona sama.

„Jeden večer se děti dívaly na televizi a najednou běžela reklama na těhotenský test a můj syn pronesl: ‚Maminko, měla by sis jeden objednat, kdybys náhodou v bříšku měla další miminko.‘ Tehdy jsem si jen pomyslela, jak je drzý, že jsem jen snědla velkou večeři. Děti už si víc než rok žádaly dalšího sourozence, ale my jsme o tom tak aktivně nepřemýšleli,“ prohlásila tehdy Hewitt. Ta tak bude mít zřejmě brzy doma hodně veselo, jelikož dvě tak malé děti plus další dvě starší, bude asi pořádný zápřah.

Slavnou se přitom Jennifer stala velmi mladá už díky televiznímu kanálu Disney, a když v roce 1997 natočila první horor ze série Tajemství loňského léta, vepsala se do povědomí snad každého filmové fandy.

Je s podivem, že herečka dosud zvládala skloubit péči o rodinu s herectvím, ale v posledních letech se zaměřila spíš než na filmovou tvorbu na účinkování v seriálech jako Záchranáři L. A., Myšlenky zločince či Laskavý dotek. ■