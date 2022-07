Jennifer a Ben Affleckovi vyrazili na líbánky do Evropy: Tohle žhavé video stihla JLo (52) natočit před odletem!

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Po překvapivě skromném víkendovém pojetí svatby Jennifer Lopez (52) a Bena Afflecka (49) v kapličce Little White Chappel v Las Vegas už je zamilovaný páreček na líbánkách. Novomanželé k tomu zvolili francouzskou metropoli Paříž a vzali s sebou dokonce i Benovy dvě dcery z předešlého manželství s herečkou Jennifer Garner Violet (16) a Seraphinu (13). Než se ovšem skupinka odebrala do města všech zamilovaných, stihla Jennifer natočit sice hodně krátký, ale o to víc sexy klip pro svou kosmetickou značku JLo Beauty...