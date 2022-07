Simona Stašová prozradila fígl, jak být oblíbenou tchyní. Partnerky jejích synů musí mít radost

Jaká bude Simona Stašová tchyně? Super.cz

Herečka se nechala slyšet, že v komedii jejího oblíbeného režiséra hraje téměř samu sebe, a tak nás zajímalo, jak se ona sama chová k partnerkám svých synů.

„Před lety jsem udělala rozhodnutí. Toho, koho si přivedou a mají ho rádi, tak ho budu milovat taky. V žádném případě nehodnotím. Můžu mít nějaký názor nebo pocit, ale ten není vůbec důležitý. Podstatné je, že Vojta nebo Marek milují svoje holky. Jestli oni cítí, že mají nějakou chybičku, tak ať si to opraví oni. To rozhodně nebudu opravovat já,“ popsala Super.cz svůj moudrý postoj oblíbená herečka.

„Pro mě je důležité, jestli jsou ti kluci spokojení. Rodiče dělají hroznou chybu, pokud vrtají dětem do vztahu. Pro kluka je máma hrozně důležitá, ale máma musí ustoupit té nové partnerce. Já už jsem na druhé koleji, ale jsem tam ráda. A jsem strašně ráda, když mě ty holky milují,“ říká oblíbená herečka.

Paní Simona by se už samozřejmě ráda stala babičkou. Tato životní role se ale zdá být zatím ještě vzdálená. „Jeden píše, druhý studuje. Oba mají stále práci. Nechci říkat, kdy k tomu dojde. Je mi sedmašedesát. Moje máma měla v mých letech devítileté vnouče Marka. To se ví, že to přijde,“ mávla rukou usměvavá Simona Stašová. ■