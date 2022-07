Simona Stašová prozradila, kam se její maminka Jiřina Bohdalová ukryla před aktuálními vedry

Simona Stašová navštěvuje maminku na chalupě. Super.cz

„Zrovna dneska za ní jedu. Častokrát se mi vyplatí jet za maminkou po představení. Když hraji na Hradě od půl deváté, tak se mi pak vyplatí jet v noci za mámou, vyspinkám se, dáme si spolu snídani, jsme celý den spolu a odpoledne se vracím zase na představení. Takhle to budeme dělat i letos,“ popsala Super.cz své oblíbené prázdninové aktivity Stašová.

Na chalupu nedaleko Semil jezdí i vnoučata Jiřiny Bohdalové. „My jsem velmi rodinní. Jsme velký klan v dobrém slova smyslu. Mámě je jednadevadesát a my si ji musíme užít. To se nedá nic dělat,“ říká.

Národem milovaná herečka Jiřina Bohdalová je na své chalupě v Českém ráji naprosto spokojená a v aktuálních vedrech se rozhodně nechystá vrátit do svého domku v Praze. „Zrovna dneska mi říkala, že by se nevrátila ani omylem do Prahy. Na chalupě je jí lépe než u moře. Lesy pouští kyslík, dobře se jí tam dýchá. Lesy zadrží teplo a nedýchatelno. Věřím, že i já tam budu ke stáru hodně jezdit,“ dodala Simona Stašová. ■