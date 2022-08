Simona Stašová už má letní dovolenou za sebou. Příbuzné vyvezla tam, kde to nejvíc zbožňuje

Simona Stašová si dovolenou užila na milované Sicílii. Super.cz

„Já už jsem prázdniny měla. Byla jsem se svou švédskou rodinou na Sicílii. Bylo to krásné, užili jsme si to, byli jsme pohromadě, jedli ryby, bylo to skvělé,“ řekla Super.cz Simona Stašová na tiskové konferenci České televize.

Volné dny trávila herečka v Itálii se svými příbuznými ze Švédska, kam před lety emigrovala její teta Jarka. „Vzala jsem je ke svému kamarádovi. Díváme se na Etnu, chodíme asi kilometr na volnou pláž. Není to žádný luxus, vaříme se. Můj bratranec dobře vaří, tak jsme nakoupili místní produkty. Bylo to domácí, bez velkého luxusu a hlavně rodinné,“ popsala chvíle pohody oblíbená herečka.

Do Itálie jezdí Stašová několikrát do roka. Je to přirozené, neboť byla vdaná za Itala a její starší syn je poloviční Ital. Herečka mluví plynně italsky a tuto zemi zbožňuje. „Umím tu řeč velmi dobře, lidem strašně moc rozumím. Italština je nádherná řeč a nedivím se, že nejslavnější zpěváci byli Italové. Když se jen italsky mluví, tak je to zpěv. Mám to tam ráda, nemusím tam být pořád, ale ráda se tam několikrát do roka vracím,“ uzavřela Simona Stašová. ■