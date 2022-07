Takhle vypadá po pár hodinách spánku, když vstává v 5 hodin ráno? Česká Julia Roberts se ukázala bez nánosu líčidel

Hana Vagnerová Super.cz

I po takto brzkém ranním vstávání a před návštěvou maskérky vypadala krásně. "V jedenáct by to bylo lepší. Za poslední měsíc a půl se mi to nepodařilo ani jednou," prozradila vytížená herečka.

Sama říká, že už pár let je náročnější se udržovat. "Od třicátého roku věku už to není zadarmo. Už se o sebe musím starat. Nejcennější rada byla vždy se pořádně odlíčit, a to i ve čtyři ráno, když člověk přijde z večírku," zdůrazňuje.

Už rok je zamilovaná do pohledného Francouze Nicolase. Jak sama přiznává, prožívají vztah na dálku. Zatím jim to vyhovuje. "V neděli odjíždím za ním do Francie," prozradila herečka. "

"Komplikované to je. Vzhledem k mé profesi, a on má také život dobrodružný, tak to není klasické. Potkáváme se, jak to jde. Oba nás to zatím baví. Necháváme to takto volné. Oba jdeme opatrně a pomalu. Oba máme za sebou vztahy, které nás zasáhly. Tak jak se říká v Itálii - piano, piano," dodala Vagnerová. ■