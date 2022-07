Obří hrudník i potetovaný zadeček: Na to sbalila italská hvězdička svého muže, jednoho z nejslavnějších DJů světa?

Afrojack a Elettra tráví dovolenou na Mykonosu. Profimedia.cz

Příběh italské televizní osobnosti Elettry Miury Lamborghini (28) je asi snem mnoha slečen. Poté, co se díky reality show dostala do povědomí lidí, dokázala chopit příležitost za pačesy a zkusila to i jako zpěvačka. V roce 2019 se stala dokonce porotkyní italské verze pěvecké soutěže The Voice. Téhož roku se pak zasnoubila s jedním z nejlepších DJů světa Afrojackem (34), jehož o rok později v Itálii u jezera Como pojala za manžela.