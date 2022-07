Vojta Dyk se kvůli roli naučil stohy italských textů. Na dovolené by si ale neobjednal ani zmrzlinu

Vojta Dyk si zahrál roli nejslavnějšího skladatele 18. století. Michaela Feuereislová

Dvanáct let vznikala v hlavně scenáristy Petra Václava myšlenka na sepsání filmu o vynikajícím českém hudebním skladateli Josefu Myslivečkovi. Romantický snímek, ve kterém geniálnímu hudebníkovi, který se proslavil v Itálii, vdechl život Vojta Dyk (37), na konci října představí Česká televize.

Dyk a Mysliveček mají společné minimálně dvě věci, a to, že jsou to muži a hudebníci. Na tiskové konferenci, kde byl film představen, odpovídal představitel hlavního hrdiny na otázku, zda-li je těžší prosadit se v dnešní době, nebo v první polovině 18. století.

„Je mnohem náročnější působit dnes, protože jsme mnohem hloupější. Dnes zmáčkneme jedno tlačítko a máme celou melodii, oni museli mít celou melodii v hlavě. Dnes už málokdo píše do not,“ říká herec a zpěvák.

Mysliveček v pětadvaceti letech odešel z pozice mlynáře do Itálie a stal se hvězdou italské opery. A co Vojtu nejvíce zaujalo na osobnosti Josefa Myslivečka?

„Zaujalo mě, že o něm není moc informací. Člověk si ho mohl udělat tak, jak chce. Narozdíl od Mozarta, který dělal takový tehdejší pop, je jeho hudba takový jazz. Rád říkám, že o velkých lidech se mají dělat malé filmy, což se vztahuje na Boheminan Rhapsody a Elvise. Toto je jen taková dírka do jeho tvorby, ale on byl ve své době megastar."

Kvůli roli se musel Vojta Dyk naučit velké množství italských textů. Řeč si prý ale neosvojil.

„Až potom, co jsem přijal roli, jsem si uvědomil, že se celý scénář budu muset naučit v Italštině. Když jsem začal studovat roli, snažil jsem se porozumět, ale brzy jsem si uvědomil, že mi to jde velmi pomalu a že budu muset zvolit jiný postup. Tak jsem se všechno naučil foneticky zpaměti,“ říká Dyk, který by si v Itálii s místními prý moc nepopovídal. „V Itálii bych se pokusil říct všechny tři slova, která jsem uměl už předtím,“ dodal Vojta Dyk. ■