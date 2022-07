Profesionální tanečnice přestala denně dřít, nyní zveřejnila fotku v bikinách: Jsem zděšená a zklamaná, napsala

Ola Jordan s manželem Jamesem v roce 2013 Profimedia.cz

Byla stálicí oblíbené televizní show BBC Strictly Come Dancing, v níž se jako profesionální tanečnice objevovala mezi lety 2006 až 2015. Poté Ola Jordan (39) oznámila, že v soutěži končí. V roce 2018 se stala porotkyní taneční soutěže Dancing with the Stars: Taniec z gwiazdami, polské verze zmíněné britské předlohy.