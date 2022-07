Vnadná zdravotní sestra se začala svlékat, aby pomohla těžce nemocnému otci. Teď má přes 2,5 miliónu sledujících

Neyleen Ashley začala s focením kvůli nemocnému tatínkovi, nakonec se dostala až do Playboye. Profimedia.cz

Třiatřicetiletá Neyleen Ashley z Floridy pracovala jako zdravotní sestra, když se však dozvěděla o diagnóze svého nevyléčitelně nemocného otce, chtěla mu dopřát tu nejlepší péči a vše, co by mu mohlo pomoci. To si ale s dosavadním platem nemohla dovolit. Proto se začala fotit a své snímky a videa sdílet na Instagramu. Díky svým půvabům má nyní přes 2,5 milionu sledujících a dostala se dokonce i do Playboye, což jí velmi pomáhá být finančně nezávislá a pomáhat otci.