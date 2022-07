Hvězda Dejvického divadla kazí Janžurovou. Proč ji nutí mluvit sprostě?

Pavel Šimčík Profimedia.cz

Již více než dvě desítky let je Pavel Šimčík stálicí Dejvického divadla. Sám herec, který často o sobě říká, že rád běhá, vložil útěk i do své postavy v nové komedii Velká premiéra v režii Miroslava Krobota, kde hraje hlavní roli. Uteče totiž před problémy v Praze do Olomouce, kde žije jeho babička v podání herecké legendy Ivy Janžurové. (81) Ta trpí Tourettovým syndromem, a právě sprostá slova, která její postava říká, vytěžili filmaři na maximum.