Františkovy Lázně: Pro vaši krásu, duševní pohodu i zdraví. Sama, ve dvou, nebo i s celou rodinou!

Vyhladit pleť na tváři, rozzářit váš pohled a uvolnit vaše tělo? To jedna jehla s botoxem nedokáže. Ale jeden lázeňský pobyt ano! Nechte se hýčkat ve Spa Resortu Pawlik-Aquaforum **** vraťte se domů díky darům přírody a lázeňské péči jako znovuzrozená!

Když vyrazíte do lázní sama, máte jistotu stoprocentního relaxu. V lázních jste zkrátka jen vy, klid, vaše myšlenky a kolem vás armáda těch, kteří vás budou rozmazlovat, a to od pokojských přes šikovné maséry a fyzioterapeuty až po zdejší kuchaře. V ideálním světě by každá žena měla mít možnost dopřát si takový rozmazlovací týden alespoň jednou v roce. My ženy zkrátka občas potřebujeme nechat se rozmazlovat a mít nějaký čas jen pro sebe.

FOTO: Spa Resort PAWLIK - AQUAFORUM ****

Proč Františkovy Lázně?

Svůj vysněný wellness pobyt bysme ale neměly strávit jen tak někde. Zasloužíme si lázeňský pobyt v hezkém a inspirativním prostředí, kde už ráno po probuzení posloucháme přímo z postele ptačí zpěv a do otevřených oken proudí čerstvý vzduch provoněný tisícerými vůněmi okolních květin. Snídani si pak dáte na prosluněné terase, zabalíte se do měkkého bílého županu a půjdete na zaslouženou masáž nebo okusíte výhody některého z přírodních léčivých darů. Zní vám to jako pohádka? Vězte, že ve františkolázeňském Spa Resortu Pawlik-Aquaforum *** se tato pohádka stává realitou!

FOTO: Spa Resort PAWLIK - AQUAFORUM ****

Spa Resort PAWLIK-AQUAFORUM **** je tak trochu jiný a ojedinělý lázeňský resort, který kombinuje léčbu a zábavu, historii a současnost. Všechny procedury jsou zde soustředěné do dvou míst. Povznést vaše tělo i ducha dokáže například vana plná slatiny ve vznešeném prostředí Císařských lázní. Naprostým protipólem zdejší léčby je pak Lázeňská klinika, která je zároveň nejmodernější klinikou v Karlovarském kraji vybavenou nejnovějšími lékařskými a diagnostickými přístroji s týmem specialistů pro jednotlivé indikace.

FOTO: Spa Resort PAWLIK - AQUAFORUM ****

(B)lázněte ve Spa Resortu Pawlik-Aquaforum i s dětmi

Ráda byste vyrazila do lázní sama, ale bez dětí zkrátka nedáte ani ránu? Skvělý lázeňský pobyt si zde užijete i s dětmi! Děti budou doslova nadšené z neomezeného vstupu do akvaparku Aquaforum, který je součástí resortu. Nebo si můžete si užít společné jízdy na kolech, koloběžkách či in-line bruslích. A když už budete mít pocit, že jste pro svou kondici a krásné křivky udělaly dost, nechte se svézt některou z výletních mašinek a užívejte si krásy zdejšího okolí.

FOTO: Spa Resort PAWLIK - AQUAFORUM ****

Každý rok do Františkových Lázní přijede více než 10 tisíc hostů. Od rodin s dětmi až po seniory, a každý si tu najde to své. A co vy? Potkáme se ve Františkových Lázních? Vyberte si tu nejlepší nabídku na http://www.pawlik-aquaforum.cz/.

FOTO: Spa Resort PAWLIK - AQUAFORUM **** ■