Děti Ivany Trumpové vzpomínaly na maminku při smuteční mši: Slova jejích synů a Ivanky vás dojmou

Smuteční mše se uskutečnila v kostele sv. Vincenta Ferrerského na Manhattanu. Profimedia.cz

Při bohoslužbě v kostele před zhruba stovkou smutečních hostů promluvily a vzdaly matce hold všechny její děti – Donald Jr., Ivanka i Eric. Zmínili přitom její ‚železnou pěst‘ a ‚srdce ze zlata‘.

„Moje matka mi neřekla, že žena může dělat cokoli, co chce, ona mi to ukázala,“ řekla Ivanka a pokračovala: „Byla průkopnicí pro muže i ženy. Moje matka mi jednou řekla, že není nic, co by nemohla dělat na podpatcích. Naučila nás, jak chytit rybu a pak si ji připravit. Moje máma nám rozšířila obzory.“

Donald Junior potěšil hosty příjemnými vzpomínkami, v nichž nechyběl nadhled ani vtip, ale svou řeč předtím, než se vrátil na své místo, zakončil dojemným vyznáním: „Miluji tě, mami.“

Mladší syn Eric připomněl i její lyžařské začátky a připojil se slovy: „Měla mozek, měla krásu. Byla ztělesněním amerického snu… Byla silou od přírody, dokázala porazit každého muže na svahu, každou ženu na přehlídkovém mole. Vládla nám třem (dětem) železnou pěstí, ale také zlatým srdcem.“

Po skončení smuteční mše byla zlatá rakev s ostatky zesnulé převezena do golfového klubu Trump National Golf Club Bedminster v New Jersey, kam se přesunula i rodina na soukromou recepci. ■