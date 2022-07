Díky nové roli se mu vybavila vzpomínka na maminku. Co o ní herec Ondřej Pavelka prozradil?

Ondřej Pavelka Herminapress

„Já si dobře vzpomínám, že my jsme to strašně rádi provozovali s mojí maminkou, že jsme se rádi scházeli u ní kolem desáté dopoledne u kávy, když jsem ji přišel navštívit. Ona žila kousek od I. P. Pavlova a tam jsme se s mámou krásně hádali u kávy a vyměňovali si názory, byla to radost,“ svěřil se herec Super.cz.

Sám Ondřej má aktuálně přes léto práce nad hlavu. Pokud mu to harmonogram dovoluje, rád si čistí hlavu procházkou se psem v lese u rybníka. Odpočinek v zahraničí mu letos o prázdninách asi nevyjde: „Já bych velmi rád k moři, ale protože mám hodně práce, tak si myslím, že se mi to tohle léto asi nepodaří,“ dodal během rozhovoru Ondřej Pavelka. ■