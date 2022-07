Andrea Pomeje se ukázala zcela nahá. Její fotku Instagram kvůli sexuálním návrhům hned smazal! Víme proč

Andrea Pomeje a její provokativní snímek Foto: Se souhlasem A. Pomeje

Zřejmě proto, že fotografii někteří ze sledujících dýdžejky nahlásili jako nevhodnou a porušující zásady komunity ohledně sexuálních návrhů u dospělých.

"Štvalo mě to. Mohla bych jmenovat pár jmen i lidí z českého šoubyznysu, kteří pózují úplně nazí nebo mají v zadku zastrčený tři šňůrky a jsou vykroucení a nikomu to nevadí. A já dám glamour fotku a někoho to pohorší a Instagram to stáhne," pohoršuje se Pomeje.

Podívejte se na snímek, který se na světle světa sociálních sítí modelky moc dlouho neohřál. ■