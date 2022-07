Je těhotná? Agáta přibrala a zvětšily se jí vnady. Podívejte se

Agáta Hanychová Foto: Se souhlasem A. Hanychové

"Hrozně tady žeru, přibrala jsem a jsem jako bečka," řekla Super.cz se smíchem Agáta. "Myslela jsem si, že tady v horku nebudu jíst a pořád tady jenom žereme. Sice ryby, ale po kilech," usmívá se modelka a influencerka.

Agáta je známá tím, že jedno jídlo denně je její maximum a pojem pravidelná strava prakticky nezná. Aby si udržela štíhlou postavu, jí minimálně. "Doma na jídlo nemám čas, tady je času spoustu," krčí rameny.

Dobře ale ví, že do kondice se umí dostat rychle. "Stačí mi dva dny nejíst a bude to v pohodě. Víc přidám sport a zase to půjde dolů. Ale začínám tady z toho přibírání mít trošku depresi," uzavřela Hanychová. ■