Jane Fonda (84) se nezdá! V televizní show si rozbíjela vajíčka o hlavu a olizovala je ze stolu

Jane Fonda se do vaječné rulety pustila s vervou... Profimedia.cz

Do populární televizní show Jimmyho Fallona přijala pozvání hollywoodská legenda Jane Fonda (84) a byla to větší zábava, než by asi kdokoli čekal! S nevídaným odhodláním se pustila i do soutěže, kterou u Fallona dámy zrovna moc v oblibě nemívají… Jmenuje se vaječná ruleta a asi už tušíte, že má celkem snadná pravidla…