Ve filmu s Menzelem musela ukázat obě ňadra, ač se to nesmělo. Herečka z Velmi křehkých vztahů k tomu měla bizarní důvod

Dagmar Bláhová Foto: Petr Horník, Právo

Po gymnáziu měla jasno – podala si přihlášku na DAMU, kde vystudovala loutkoherectví: „V Liberci, kam jsme se přestěhovali, mě vedla paní učitelka k recitaci a později mě režisér Schmid z Ypsilonky zatáhl k divadlu. Běžel za mnou po ulici a volal: Slečno, pojďte si zahrát! Všiml si, že jsem jiná než ostatní,“ svěřila v jednom rozhovoru Bláhová, která se divadlu věnuje od roku 1967 a během kariéry vystřídala několik scén. Proslavila se především v divadle Husa na provázku, kde hrála v legendárních inscenacích s Bolkem Polívkou (72), mj. v oceňovaném klaunském představení Am a Ea.

Proč ukázala obě ňadra

Do divácké paměti se Bláhová zapsala především hlavní rolí ve filmu Věry Chytilové (✝85) Hra o jablko. Ztvárnila v něm mladou zdravotní sestru, jejíž zbrklost zpočátku irituje mladého doktora a pověstného sukničkáře v podání Jiřího Menzela (✝82). Nakonec ale spolu skončí v posteli, což nezůstane bez následku. Film byl na svou dobu poměrně odvážným počinem a nějaký čas také trvalo, než prošel kontrolními procesy. Takže byl sice dokončen v roce 1976, ale kvůli potížím se schválením a odkladům se v českých kinech objevil až v únoru 1978.

Dagmar Bláhová na natáčení s Jiřím Menzelem zavzpomínala s humorem sobě vlastním: „Když se točila ta nahatá scéna, bylo to na poli. Byla zima, já byla do půl těla. A tahle scéna se samozřejmě jako na potvoru napoprvé nepovedla. Tehdy panovaly příkazy, že v záběru mohlo být vidět maximálně jedno ňadro. Já musela vzít obě, protože jsou malá.“

Neztratila se ani u protinožců

Na přelomu let 1979 a 1980 odjela do Paříže, kde s Bolkem Polívkou a francouzskými klauny inscenovali upravenou verzi jeho hry z Divadla na provázku Pezza versus Čorba. A zamilovala se tu do emigranta Juraje Horňáka, se kterým nakonec otěhotněla, a porodila mu dceru Maiu. Vlivem řady okolností se museli odstěhovat do Austrálie, ale talentovaná herečka se neztratila ani na tomto vzdáleném kontinentu. Velkou slávu jí přineslo například účinkování v populárním TV seriálu Neighbours (Sousedé), kde po určitou dobu hrála jednu z hlavních postav Marii Ramsay.

„Bylo těžké stát se známou. I když jsem se brzy zbavila svého přízvuku a před kamerou jsem fungovala docela dobře, nic z toho nebylo automatické,“ řekla Bláhová v interview pro region.rozhlas.cz. Začátky sice nebyly jednoduché, ale nakonec v Austrálii získala i prestižní cenu Penguin Award.

Stále v akci

Také její soukromý život byl pestrý – první manželství nevyšlo a neklaplo to ani podruhé, kdy se provdala za Australana, se kterým má syna Olivera. Vyšel jí až třetí vztah s Australanem Robertem, se kterým žije spokojeně už přes dvacet let: „…je strojní inženýr, ale do jeho práce se nepletu. Ani on do mojí. Jsme spolu pořád, a přestože je skoro o šestnáct let mladší, klape nám to,“ zmínila při jedné příležitosti Dagmar Bláhová, která po návratu do Česka vyučovala 25 let na FAMU.

Šestnáct let také provozovala Intimní divadlo Bláhové Dáši, kde uváděla mj. legendární hru Monology vagíny, kterou přeložila z angličtiny. O své rozsáhlé teoretické znalosti, které během své zajímavé kariéry nastřádala, se podělila v knize Herectví a film. ■