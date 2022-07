Mám se špatně, ale dobře to snáším, říká hvězda Malého pitavalu. Ladislav Frej i v osmdesáti sází na pohyb

Ladislav Frej na zahradě svého domku Foto: Petr Horník, Právo

Na otázku, jak se mu daří, když ho měly v únoru potrápit vážné zdravotní problémy, se jen směje. „Je to dobrý, strašně to nafoukli. Šlo jen o zablokovaný krk. Jsem v pohodě. Ovšem na otázku, jak se mám, odpovídám: Špatně, ale dobře to snáším,“ řekl Super.cz.