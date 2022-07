Tenhle film předběhl svou dobu. V komedii (1984) se Zdeňkem Svěrákem se poprvé objevila i mikrovlnka

Ivona Krajčovičová a Zdeněk Svěrák ve filmu Co je vám, doktore? (1984) Foto: Prima Max

V polovině 80. let využil režisér Vít Olmer (80) hereckého charismatu Zdeňka Svěráka (86) a obsadil ho do svých tragikomedií Co je vám, doktore? (1984) a Jako jed (1985). Na prvním ze jmenovaných titulů se Svěrák podílel jako scenárista a postavu hlavního hrdiny – idealistického, skromného muže, kterého zmáhá život v přetechnizované společnosti – si napsal na tělo.