Proměňte se v bohyni bez ohledu na velikosti

Chcete se stát ozdobou večírků nebo učarovat svého vyvoleného během romantické večeře, ale máte pocit, že vás v tom limituje pár kilo navíc? Věřte, že s novou kolekcí šatů Himalife si na to vůbec nevzpomenete.

Připravili jsme dechberoucí kolekci překrásných šatů plnou barev z hedvábně jemných materiálů. V letošní kolekci najdete nové, rafinované střihy, které vyzdvihnou ženskou krásu, a pokud je potřeba, upozadí nedostatky.

Zavinovací šaty nebo lehoučké maxi sukně ideální do vašeho šatníku.

FOTO: Andrea Tučková

Nejsou nehezké ženy, jsou jen špatně padnoucí šaty

Každá žena je nádherná bytost, a to bez ohledu na velikost oblečení, číslo na váze nebo centimetry v pase a my chceme, abyste se nádherně i cítily. Odhoďte všechny předsudky i stud a nechte vyniknout vaši krásu v nové kolekci Himalife!

Dlouhé šaty s kapsami jsou skvělou variantou do města, do práce i na pláž.

FOTO: Andrea Tučková

Každá žena, bez ohledu na konfekční velikost, bude krásná pokud si oblékne skvěle padnoucí a slušivé šaty.

Milé dámy, neschovávejte svá těla do nepadnoucích oděvů mdlých barev. Buďte odvážné, ukažte svou energii, najděte své sebevědomí a vyneste na světlo světa svou krásu, eleganci a šarm!

Své o tom ví i naše plus size modelka Romana Siváková, která pro Himalife fotí již několik let: “Šaty od Himalife jsou podle mého malý zázrak. Když jsem šaty poprvé oblékla, byla jsem naprosto unešená. Šaty jsou nejen krásné, ale co je pro mě nejdůležitější - jsou neskutečně pohodlné a příjemné na těle. V šatech se opravdu cítím jako bohyně. A myslím si, že každá žena si na e-shopu najde kousek, který se bude hodit do jejího šatníku.” ■