Agáta vyfotila Soukupa v plavkách! Takhle si hraje u moře s její dcerou Miou

Jaromír Soukup má s Miou hezký vztah. Foto: Se souhlasem A. Hanychové

Agáta Hanycnová (37) tráví léto ve španělské Marbelle se svým novým partnerem Jaromírem Soukupem (53) a v neděli za ní po dvou týdnech přiletěla také dcera Mia. Tu má s Jakubem Prachařem (38) ve střídavé péči, a tak musí řešit, jak ji dopravovat z Čech do Španělska a zpět.

"Přivezl mi ji můj manažer Pepíno. Jeden den přiletěl, druhý odletěl. Mia tady bude do konce července, pak ji má tatínek a také jedou k moři. Má krásné léto, je to zdravé, je to pro ni nejlepší," řekla Super.cz Agáta.

Poslední snímek, který modelka zveřejnila, ukazuje, že má malá Mia hezký vztah i s jejím novým patnerem. "Mia se s ničím a nikým nepáře. Je hodná. A dnes, když se snažil dostat Jaromír psa z vody a jemu se něchtělo, tak na něj Mia spustila, nekřič na toho pejska," prozradila se smíchem Agáta.

"Mají hezký vztah. Já bych ale ani nebyla s mužem, který by nepřijal mé děti," dodala Hanychová. ■