Moderátor stál na místě obrovské tragédie. Podívejte se, co diváci uviděli za ním

James May Profimedia.cz

Někteří diváci nové dokumentární série na Amazon Prime James May: Our Man In Italy jsou přesvědčeni, že na jednom záběru, pořízeném v Pompejích, viděli kráčet ducha. Podle jiných včetně samotného průvodce pořadem, britského moderátora Jamese Maye, mají jasno v tom, že jde o kaz či digitálního šotka.

May na záběru mluví o tom, že se nachází na místě masového hrobu, když se v pozadí objeví pohybující se šmouha, připomínající lidskou postavu. Zjeví se najednou, a zase zmizí.

Sám May, kterého na „ducha“ diváci upozornili, uvedl: „Díky všem, kteří poukázali na ‚ducha‘ ve třetí epizodě mé nové italské série. Na místě ho nikdo neviděl, takže je to buď skutečný duch, nebo (a to pravděpodobněji a také nudněji) jen trochu poškozený digitální soubor,“ okomentoval to moderátor.

Pompeje byly starověké město v blízkosti Neapole, které bylo v roce 79 našeho letopočtu zničeno výbuchem nedaleké sopky Vesuv. ■