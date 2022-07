Na takový model může Kate zapomenout: Meghan Markle se odvázala v overalu odhalujícím dekolt i záda!

Princ Harry s Meghan vyrazili na večeři s přáteli. Profimedia.cz

Vyrazit jen tak s přáteli a manželem na večeři v centru města, to je něco, o čem si může nechat vévodkyně z Cambridge Kate už jen zdát… A o modelu, který vynesla její švagrová Meghan Markle (40) už tuplem!

Královský protokol je holt přísný a i takové držení za ruce, které předvedl princ Harry (37) s Meghan v pondělí večer při cestě z restaurace Locanda Verde v newyorské Tribece, je u jeho bratra a následníka trůnu Williama a jeho ženy zapovězeno.

Podobné outfity, jako byl sexy kalhotový overal se širokými nohavicemi a korzetovým vrškem bez ramínek, který odhaloval nezanedbatelnou část Meghanina hrudníku i zad, by rovněž u Kate neprošel, ačkoli by v něm jistě vypadala podobně krásně. Dvojnásobná maminka a bývalá herecká hvězda seriálu Kravaťáci si k němu vzala ještě sandálky na nebezpečně vysokých jehlách a vlasy stáhla do culíku, čímž dokonale vynikla její hedvábně snědá pokožka.

Právě ale v roli Rachel Zane ve zmiňovaném seriálu měla Meghan o poznání odvážnější odění, a to rovnou pouze spodní prádlo a v jedné z milostných scén dokonce jen kalhotky, takže nějaký overal bez ramínek je pro ni doslova brnkačka... ■