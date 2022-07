V Bundeslize zahájí sezonu sedm Čechů. Jak obstojí v konkurenci dominantního Bayernu a posíleného Dortmundu?

Německá nejvyšší fotbalová soutěž se připravuje na start sezony. Bayern Mnichov bude letos mířit za jedenáctým titulem v řadě. V cestě mu bude stát především Borussia Dortmund, která i přes odchod Erlinga Haalanda dokázala kvalitně posílit kádr. Čeští fanoušci budou sledovat hlavně sedmičku tuzemských hráčů.

Dlouhé roky neměli Češi takový důvod sledovat německou nejvyšší soutěž jako právě letos. Je to především díky velkému počtu tuzemských hráčů, kteří Bundesligu hrají. Největším lákadlem bude pravděpodobně opět Bayer Leverkusen. Tam máme hned dvě želízka v ohni. To první je u našich sousedů už dobře známé. Patrik Schick totiž v Německu minulou sezonu nastřílel 24 branek a stal se druhým nejlepším střelcem ročníku. Lepší byl pouze neomylný kanonýr Lewandowski z Bayernu, který ale přestoupil do Barcelony. Erling Haaland, který loni skončil gólově třetí, už také z Bundesligy přestoupil do Manchesteru City. Schick tak letos bude bojovat o korunu střelců a zajímavý je i kurz na to, jestli se mu opět povede překonat hranici dvaceti gólů. Vsadit si na to můžete se speciálním bonusem u Fortuny. Mezi elitu se s z druhé ligy vrací brankář Jiří Pavlenka. Ten tak bude vedle Koubka z Augsburgu druhým českým golmanem v Bundeslize. Zapomínat nesmíme ani na Vladimíra Daridu a Pavla Kadeřábka. První jmenovaný se loni s Herthou Berlín vyhnul sestupu až v baráži s HSV Hamburk a Kadeřábek bude v Hoffenheimu začínat už svou osmou sezonu. Sedmičku tuzemských fotbalistů v Bundeslize nově uzavírá Alex Král, který podepsal smlouvu se Schalke 04.

Největším favoritem na titul je tradičně bavorský Mnichov. Německý hegemon brojí na svůj třicátý třetí titul v Bundeslize. Neuvěřitelnou sérii budou chtít Bavoři letos protáhnout. Proto přivedli Sadia Maného z Liverpoolu a talentované duo Mazroui a Gravenberch z Ajaxu. Loučí se ale s největší ofenzivní hvězdou Robertem Lewandowskim. Jeden z nejlepších útočníků světa si vynutil přestup do Barcelony. I to může být jeden z důvodů proč si letos vsadit s výhodným kurzem na Dortmund. Tomu sice odešel norský útočník Haaland, ale jinak Borussia příliš neoslabila. Nový kouč Edin Teržič přivedl do týmu stopera Suleho z Bayernu, třetího nejlepšího střelce Ligy mistrů Sebastiena Hallera nebo super talenta Adeyemiho ze Salcburku.

Nová sezona Bundesligy odstartuje první víkend v srpnu a sledovat ji můžete třeba na Fortuna TV.

