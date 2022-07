Přáli byste si ji opět vidět v Survivoru? Iva Pazderková by chtěla zpátky na opuštěný ostrov

Iva Pazderková Super.cz

Není to tak dávno, kdy diváci Survivoru Ivě Pazderkové (42) předpovídali stejný konec, jako zažil Vojta Drahokoupil (26). Herečka později také prozradila, že právě léky jí pomáhají v boji s depresemi a panickou atakou. Teď skoro půl roku od skončení v soutěži lituje, že se nedostala dál. „ Pořád je mi líto, že jsem tam byla čistého času jen 20 dní a že jsem si nesáhla na žádný svůj limit přežívací. Zažila jsem tam okamžiky největšího štěstí od doby, co jsem byla dítě. Miluju přírodu, bylo to přesně pro mě.“

Jak sama přiznává, teď už je na tom dobře, proto by neváhala a nabídku do této soutěže by přijala znovu: „Cítím se skvěle. Ale já jsem trošku rekordmanka v covidech, prodělala jsem dva covidy během jednoho měsíce před Survivorem a po návratu taky. Konečně to vypadá, že budu dobrá, zase máme nový varianty covidu a jsem na to moc chytlavá, ale naštěstí jsem očkovaná třemi dávkami, tak vážný průběh by nebyl, ale musím si dávat pozor,“ svěřila se Iva Super.cz.

Ivu Pazderkovou můžete vidět i v kinech, a to v nové komedii s názvem Velká premiéra s Pavlem Šimčíkem v hlavní roli. „Moje role je taková holka od vedle, která nějakým způsobem zasáhne do života hlavního hrdiny. Jsou to dvě zbloudilé duše a ona ho prokoukne a přijme ho tak, jaký je,“ dodává Iva, kterou známe také jako komičku z pořadu Na Stojáka.



