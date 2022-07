Lidé kritizují Jennifer Lopez, že si vzala Benovo příjmení Affleck: Tahle alternativa by se jim líbila mnohem víc

Jennifer Lopez a Ben Affleck jsou manželé. Profimedia.cz

Twitter zaplavily nesouhlasné komentáře, fanoušci se durdí, že je Jennifer moc velká hvězda, podle některých dokonce větší než Ben, na to, aby si měnila příjmení. A shodují se, že si měl herec raději vzít to její.

„Nenechal bych Jennifer, aby si vzala moje příjmení. Radši bych si změnil svoje na Lopez. Její škoda!“ nechal se slyšet jeden z fanoušků.

„Její jméno je tak ikonické. Měl toho využít a stát se Benem Lopezem,“ přitakala jiná fanynka. „Všechno je to roztomilé, ale proč si proboha měnila příjmení? Ona je LOPEZ, o tom je celá její image,“ divila se další. „Za žádných okolností si nesmí vzít jeho příjmení, budu protestovat!“ přidal se další pohoršený.

Pravdou ale je, že ke změně příjmení se zpěvačka rozhodla už před dvěma dekádami. Když se jí v rozhovoru během Ben & Jen: A Dateline Special v roce 2003 reportér zeptal, jak bude po svatbě s Benem znít její příjmení, odpověděla: „Myslím, že zůstanu Jennifer Lopez, ale moje jméno bude Jennifer Affleck, přirozeně.“

Tehdy byla s Affleckem zasnoubená poprvé. Svatba jim nakonec sice nevyšla a přišel místo ní rozchod, ale dotáhli ji se zhruba dvacetiletým zpožděním.

Je tedy zřejmé, že Jennifer chtěla být odjakživa Affleck. Fanoušci se ale nejspíš nemusí strachovat. Z JLo teď možná bude JFleck, ale pořád to bude jejich stará dobrá Jenny From The Block. ■