Vojta Kotek promluvil o nedávné svatbě. Už brzy z něj bude také pyšný tatínek

Vojta Kotek s dnes již manželkou Radanou Profimedia.cz

Koncem června totiž častěji pršelo. „Měli jsme velkou kliku, protože to bylo uprostřed těch nejdeštivějších dní, co jsme v poslední době v naší republice zažili. A opravdu na tu chvíli, co my jsme měli mít ten obřad a následně celou veselku, tak vysvitlo sluníčko, a já věřím, že to tam nahoře možná zařídil táta, který už tam s námi přímo nemohl být,“ vzpomínal v pořadu Showtime Kotek na svého otce Václava, který bohužel zemřel před třemi lety.

Ten ještě prozradil, že se tatínkem stane už hodně brzy. Veselku ale záměrně stihli ještě před narozením miminka. „Ono se to tak nějak sluší a patří, aby to takhle bylo. Je fajn, že naše dítě bude vyrůstat v klasické rodině, i když je to dnes volnější a existuje více možností než dřív,“ dodal spokojený budoucí tatínek. ■